Напишите все лица пожалуйста помогите

Русский язык
Напишите все лица пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 лицо я мы 2 лицо ты вы 3 лицо-он она оно
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