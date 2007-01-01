Кластер Лексика:диалектизмы,профиссионализмы,общеупотребительные,историзмы,архаизмы,словари,заимствованные слова. Лексика изучает:? помогите написать лексика изучает со словами выше спасибо заранее
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Кластер Лексика:диалектизмы,профиссионализмы,общеупотребительные,историзмы,архаизмы,словари,заимствованные слова. Лексика изучает:? помогите написать лексика изучает со словами выше спасибо заранее
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