Предложения со словосочетанием постареть от времени

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Предложения со словосочетанием постареть от времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга Александра Сергеевича Пушкина , постарела от времени .
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