Обозначьте корни в словах: круглой, понеслась, широкой
Русский язык
Обозначьте корни в словах: круглой, понеслась, широкой
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Круглой - круг, понеслась - нес, широкой - шир.
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