Помогите пожалуйста по литре задание 4 Составьте текст, похожий по сюжету, но заме??ите героиню тайской сказки на птичку наших краёв

Литература

Помогите пожалуйста по литре задание 4 Составьте текст, похожий по сюжету, но заме??ите героиню тайской сказки на птичку наших краёв

Автор: Гость