Помогите пожалуйста по литре задание 4 Составьте текст, похожий по сюжету, но заме??ите героиню тайской сказки на птичку наших краёв
Литература
Помогите пожалуйста по литре задание 4 Составьте текст, похожий по сюжету, но заме??ите героиню тайской сказки на птичку наших краёв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В некотор цапрстве жил был D1f2f7h43j8yn
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