8+8. 17-9 как записать значения равенства из таблицы значениях
Математика
8+8. 17-9 как записать значения равенства из таблицы значениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+2=7 это к первому, 5+4=9 ко второму, далее по порядку 3+3=6, 5+2=7, 6+2=8. Думаю что объяснять почему мы использовали два одинаковых примера не надо...)
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