Пишите только цифры

Русский язык
Пишите только цифры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.1) 7.3) 8.1) 9.3) 10.2)
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