В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и краеведческо??. В первом и втором музеях по два зала, а в краеведческом-4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько време...
Математика
В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и краеведческо??. В первом и втором музеях по два зала, а в краеведческом-4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько времени провели ребята в каждом музее,если всего они пробыли там 120 минут? Можно побыстрее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/8 =15 минут на каждый зал или музей
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