В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и краеведческо??. В первом и втором музеях по два зала, а в краеведческом-4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько време...

Математика

В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и краеведческо??. В первом и втором музеях по два зала, а в краеведческом-4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько времени провели ребята в каждом музее,если всего они пробыли там 120 минут? Можно побыстрее.

Автор: Гость