Какое проверочное слово к слову облетевшие?

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Полет/облет Если говорить о проверки гласной, которая находится в корне, то проверочным словом будет полёт. В слове облетевшие можно выделить корень -лет-, а словом полет мы как раз эту гласную проверяем, так как подобрали такое слово, где данная гласная находится под ударением.В слове облетевшие выделяем приставку об-. Проверит её нельзя, так как правописание данной морфемы подпадает под правило единообразного написания приставок, то есть при ставки оп- нет.