Какое проверочное слово у слова дрова
Русский язык
Какое проверочное слово у слова дрова
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Гость:
Двор ибо словарное слово
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