Почему мне запомнилось лето. СРОЧНО!!!!!!
Русский язык
Почему мне запомнилось лето. СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что каникулы были жаркими и веселыми.Я гуляла с друзьями и ездила в Крым с семьей,все время я находилась на море или на речке.Вообщем отдыхала,от учебы,работы. Нуууу тип этого)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
СРОЧНО!!! Помогите написать небольшое сочинение на тему "здоровое питание" на анг??ийском языке с переводом. 10-15 предложений Заранее спасибо!
Математика