Почему мне запомнилось лето. СРОЧНО!!!!!!

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Почему мне запомнилось лето. СРОЧНО!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что каникулы были жаркими и веселыми.Я гуляла с друзьями и ездила в Крым с семьей,все время я находилась на море или на речке.Вообщем отдыхала,от учебы,работы. Нуууу тип этого)
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