Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Выписать из учебника литературы(6 класс) 4 предло??ения с чередующейся гласной в корне... Помогите пожалуйста

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Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Выписать из учебника литературы(6 класс) 4 предло??ения с чередующейся гласной в корне... Помогите пожалуйста

Автор: Гость