Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Выписать из учебника литературы(6 класс) 4 предло??ения с чередующейся гласной в корне... Помогите пожалуйста
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Выписать из учебника литературы(6 класс) 4 предло??ения с чередующейся гласной в корне... Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ночном небе блестят далекие, недостижимые звезды. Остров Мадагаскар расположен в Индийском океане. Великий художник сотворил произведение искусcтва. В окошке соседнего дома загорелся свет. Надеюсь вам помогла...
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