Какое слово по строению отличается от остальных книголюб водовоз колосок ледоруб

Русский язык
Какое слово по строению отличается от остальных книголюб водовоз колосок ледоруб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КолосокВсе остальные слова имеют два корня и соединительную гласную О
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