Какое слово пропущено в данной характеристике из предложения ? И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи. Предложение повествовательное,невосклицательное,по количеству грамматичес...

Русский язык

Какое слово пропущено в данной характеристике из предложения ? И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи. Предложение повествовательное,невосклицательное,по количеству грамматических основ _________,распространённое

Автор: Гость