Какое слово пропущено в данной характеристике из предложения ? И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи. Предложение повествовательное,невосклицательное,по количеству грамматичес...
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Какое слово пропущено в данной характеристике из предложения ? И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи. Предложение повествовательное,невосклицательное,по количеству грамматических основ _________,распространённое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение повествовательное, невосклицательное, по количеству грамматических основ сложное, распространенное Когда более двух грамматических основ значит предложение сложное! Удачи
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