Заполните таблицу, вставив слова «усиливаются», «ослабевают», « не изменяются»
Химия
Заполните таблицу, вставив слова «усиливаются», «ослабевают», « не изменяются»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам тоже это задали на пятницу(на завтра), шк№7 Там получается Заряд ядра- усил,ослаб Число энергетических уровней-усил,не изм Число электронов на внешнем уровне-не изм, усил Атомный радиус- ослаб, усил Электроотрицательность- не изм, ослаб Сила притяжения между ядром-ослаб, усил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык