Найдите сторону АС треугольника АВС, если его периметр равен 21 см, АВ=7 см, ВС = а см. Чему равна АС, если а = 6 см?

Математика

Найдите сторону АС треугольника АВС, если его периметр равен 21 см, АВ=7 см, ВС = а см. Чему равна АС, если а = 6 см?

Автор: Гость