Какое слово содержит чередующуюся гласную в корне? 1 девочка 2 приставка 3 предложение 4 часовщик
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Какое слово содержит чередующуюся гласную в корне? 1 девочка 2 приставка 3 предложение 4 часовщик
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Предложение (корни -лаг- -лож-, чередование г с ж)
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