Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А. подарок; Б. гостевой; В. подбежала; Г. полегче.

Русский язык
Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А. подарок; Б. гостевой; В. подбежала; Г. полегче.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В.подбежала. .....................................
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