Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А. подарок; Б. гостевой; В. подбежала; Г. полегче.

Русский язык

Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А. подарок; Б. гостевой; В. подбежала; Г. полегче.

Автор: Гость