Найдите уравнение касательной к графику функции у=(1-3х)tgх в точке х=п/4

Алгебра
Найдите уравнение касательной к графику функции у=(1-3х)tgх в точке х=п/4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение касательной имеет вид:y=kx+b; yравнение прямой  ,проходящей через точку (x₀;y₀):(y-y₀)=k(x-x₀); x₀=π/4;y₀=(1-3π/4)·tgπ/4=(1-3π/4)·1=1-3π/4; k=tgα=y¹; y=(1-3x)·tgx; y¹=-3tgx+(1-3x)·sec²x; уравнение касательной: y=[-3tgx+(1-3x)·sec²x]·(x-π/4)+(1-3π/4)
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