Почему спортивные состязания в Греции получили название "Олимпийские"?

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Существует ошибочное мнение, что название этим спортивным состязаниям дала гора Олимп, находящаяся на севере Греции. В этом месте, как гласят древние легенды, обитали боги. Однако на самом деле данные спортивные соревнования проводились в древней Олимпии, расположенной в западной части Пелопоннесского полуострова. Изначально они были частью религиозного культа, посвященного верховному богу Зевсу. Так что, отвечая на вопрос: "Почему Олимпийские игры так называются - Олимпийскими?"- можно сказать, что имя им дала местность - Олимпия, в которой они проводились. Кстати, примерно в это же время в Древней Греции проводились и некоторые другие соревнования – Немейские, Истмийские игры, знаменитые Пифийские игры. Эти состязания проводились в соответствующих местностях и посвящались различным богам. Однако наиболее престижными были Олимпийские, победы на них были для спортсменов и полисов, которые они представляли, чрезвычайно почетны. Первая Олимпиада состоялась в далеком, укрытом временем 776 году до н. э. А последняя была проведена в 394 году до н. э. Нужно отметить, что спорту, гимнастике, различным состязаниям в Древней Греции придавали много внимания. Всего состоялось здесь 293 Олимпиады. Сведения об Олимпийских играх есть в произведениях знаменитых античных авторов, среди которых можно назвать Геродота, Лукиана, Плутарха.