Уравнение Произведение неизвестного числа и числа 9 равно разности чисел 120 и 66
Математика
Уравнение Произведение неизвестного числа и числа 9 равно разности чисел 120 и 66
Ответ(ы):
Гость:
Х (что такое произведение не помню) 9=120-66 х? 9=120-66 наверно сам (а) решишь
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