С помощью циркуля и линейки постройте медиану АМ треуголька АВС
Геометрия
С помощью циркуля и линейки постройте медиану АМ треуголька АВС
Ответ(ы):
Гость:
Надо : 1) построить любую прямую 2) на один конец ставишь иглу циркуля,а карандаш циркуля на любоя место прямого ,но это место должно быть дальше середины прямого 3) чертишь полу круг 4) потом с другого конца также делаешь 5) потом эти 2 полукруга должны пкресечся в двух точках 6) соединяешь эти точки 7) дальше соединяешь один конец на первую точку пересечения ,а другой конец на эту же точку
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