Подберите проверочное слово к словам: ніжка,дужка,мажте,сережки.(НА украинском)Сп??сибо!!!
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Подберите проверочное слово к словам: ніжка,дужка,мажте,сережки.(НА украинском)Сп??сибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ніжка-ніженька,дужка -дужечка, мажте-мажете,сережки - сережечки.
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