В библиотеке 25 000 книг. 40% всех книг- учебники, и из них 12%- учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке

Математика
В библиотеке 25 000 книг. 40% всех книг- учебники, и из них 12%- учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке
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