В библиотеке 25 000 книг. 40% всех книг- учебники, и из них 12%- учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке

Математика

В библиотеке 25 000 книг. 40% всех книг- учебники, и из них 12%- учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке

Автор: Гость