Учебник 6 класс, АТАМУРА ( Казахстан). №850 и 851 помогите пожалуйста
Математика
Учебник 6 класс, АТАМУРА ( Казахстан). №850 и 851 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
№850=72 мотора №851+26 км/ч
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