Одно из самых крупных водохранилищ Казахстана-Шардаринское находятся между каки?? границ
География
Одно из самых крупных водохранилищ Казахстана-Шардаринское находятся между каки?? границ
Ответ(ы):
Гость:
Расположено на границе Узбекистана и Казахстана в ЮКО
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