Одно из самых крупных водохранилищ Казахстана-Шардаринское находятся между каки?? границ

География
Одно из самых крупных водохранилищ Казахстана-Шардаринское находятся между каки?? границ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Расположено на границе Узбекистана и Казахстана в ЮКО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтактический разбор предложения: Метелица привязал свою лошадь, взобрался на угол сруба + лексический слова: сруб
Ответить
История
В виде плана ответить на вопрос:"В чем состояли главные причины отказа Александра 1 от проведения реформ в начале 20-x гг.?"
Ответить
Математика
Из двух военных лагерей вышли одновременно навстречу друг другу две роты солдат. ??дна рота идет со скоростью 5км/час а другая со скоростью 6км/час...
Ответить
Английский язык
Помогите!!!! open the brackets. Put the verbs into the Present Perfect. 1.he never (to be) to Novgorod. 2.my little brother just (to clean) ...
Ответить
Русский язык
Слова о зиме разных частей речи в начальной формы
Ответить