На основе каких принципов полиция осуществляет свою деятельность? заранее спасибо)
Обществознание
На основе каких принципов полиция осуществляет свою деятельность? заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
Полиция осуществляет свои действия только на основе закона и правил, которые юридически зафиксированны.
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