Ребята,помогите пожалуйста.Срочно!Нужно 5-6 крылатых выражений из комедии "Ревизор" Н.В.Гоголь

Литература
Ребята,помогите пожалуйста.Срочно!Нужно 5-6 крылатых выражений из комедии "Ревизор" Н.В.Гоголь
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