(( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО)) В прямоугольном треугольники один из катетов ??авен b, прилежащий к нему угол а,выразите второй катет прилежащий к нему острый угол и гипотенуза через b и a

Геометрия
(( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО)) В прямоугольном треугольники один из катетов ??авен b, прилежащий к нему угол а,выразите второй катет прилежащий к нему острый угол и гипотенуза через b и a
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С помощью синуса, косинуса и тангенса
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