(( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО)) В прямоугольном треугольники один из катетов ??авен b, прилежащий к нему угол а,выразите второй катет прилежащий к нему острый угол и гипотенуза через b и a

Геометрия

(( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО)) В прямоугольном треугольники один из катетов ??авен b, прилежащий к нему угол а,выразите второй катет прилежащий к нему острый угол и гипотенуза через b и a

Автор: Гость