Температура воздуха в классной комнате равна 15°. Выразите эту температуру в градусах Кельвина и в градусах Форенгейта...
Физика
Температура воздуха в классной комнате равна 15°. Выразите эту температуру в градусах Кельвина и в градусах Форенгейта...
Ответ(ы):
Гость:
K=15+273= 288 F=15*1.8+32=59
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