Температура воздуха в классной комнате равна 15°. Выразите эту температуру в градусах Кельвина и в градусах Форенгейта...

Физика

Температура воздуха в классной комнате равна 15°. Выразите эту температуру в градусах Кельвина и в градусах Форенгейта...

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