Помогите пожалуйста, у меня график какой то не такой (можно с таблицей Пожалуйста)
Алгебра
Помогите пожалуйста, у меня график какой то не такой (можно с таблицей Пожалуйста)
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