Ученик прочитал 40 страниц книги, что составляет 1/10 всей книги. Сколько страниц в к??иге?
Математика
Ученик прочитал 40 страниц книги, что составляет 1/10 всей книги. Сколько страниц в к??иге?
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