Ученик прочитал 40 страниц книги, что составляет 1/10 всей книги. Сколько страниц в к??иге?

Математика

Ученик прочитал 40 страниц книги, что составляет 1/10 всей книги. Сколько страниц в к??иге?

Автор: Гость