Вычислите массу оксида полученного при взаимодействии 4г кальция и 4 г кислород
Химия
Вычислите массу оксида полученного при взаимодействии 4г кальция и 4 г кислород
Ответ(ы):
Гость:
2Ca+ O2-->2 CaO Ню(Ca)= 4г: 40г/моль= 0.1 моль Ню(O2)= 4г:32г/моль= 0.125моль м(Cao)= 0.05 моль• 56г/ моль=2.8 г
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