Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите о городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городничего с точки зрения моральности его поведения (е...

Литература
Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите о городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городничего с точки зрения моральности его поведения (его представление о том, что такое хорошо и что такое плохо)?
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