Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите о городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городничего с точки зрения моральности его поведения (е...

Литература

Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите о городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грозит ревизия? -охарактеризуйте городничего с точки зрения моральности его поведения (его представление о том, что такое хорошо и что такое плохо)?

Автор: Гость