На координатной прямой числа b и с противоположны. Сравните модули чисел а и с. Нео??ходимо пояснение. Ответ такой:|а|gt;|с|

Математика
На координатной прямой числа b и с противоположны. Сравните модули чисел а и с. Нео??ходимо пояснение. Ответ такой:|а|gt;|с|
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Гость:
Они противоположны => модули равны Противоположные числа отличаются только знаком
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