На координатной прямой числа b и с противоположны. Сравните модули чисел а и с. Нео??ходимо пояснение. Ответ такой:|а|gt;|с|

Математика

На координатной прямой числа b и с противоположны. Сравните модули чисел а и с. Нео??ходимо пояснение. Ответ такой:|а|gt;|с|

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