Тучи-туча кучи-куча. рощи-роща. ножищи-?.. ручищи-?.. Помогите
Русский язык
Тучи-туча кучи-куча. рощи-роща. ножищи-?.. ручищи-?.. Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Ножище ручище должно быть так
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