Признаки у птиц в полёте! Плиз очень надо завтра сдавать!

Гость: Гость:

1) наличие легочных мешков. 2) наличие особо расположенных перьев. 3) наличие специально устроенного хвоста. 4) развитое зрение 5) приспособленность кровеносной системы в частности сердца. 6) самопроизвольное удаление остаток пищи и мочи из кишечника через клоаку, т. е птица не принимает участия в выделениях, а значит ей не надо на это отвлекаться во время полета. 7) крылья.