Признаки у птиц в полёте! Плиз очень надо завтра сдавать!
Биология
Признаки у птиц в полёте! Плиз очень надо завтра сдавать!
Ответ(ы):
Гость:
1) наличие легочных мешков. 2) наличие особо расположенных перьев. 3) наличие специально устроенного хвоста. 4) развитое зрение 5) приспособленность кровеносной системы в частности сердца. 6) самопроизвольное удаление остаток пищи и мочи из кишечника через клоаку, т. е птица не принимает участия в выделениях, а значит ей не надо на это отвлекаться во время полета. 7) крылья.
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