Привет!! Помогите пожалуйста! Надо объяснить значение пословиц: 1.У семи нянек, дитя без глаза. 2.Воспитывать ребенка надо, пока он, поперек лавки лежит. 3. Наказуй детей в юности, и они успокоят тебя в старости. Бзззз, ...

Обществознание

Привет!! Помогите пожалуйста! Надо объяснить значение пословиц: 1.У семи нянек, дитя без глаза. 2.Воспитывать ребенка надо, пока он, поперек лавки лежит. 3. Наказуй детей в юности, и они успокоят тебя в старости. Бзззз, очень надеюсь на вашу помощь!

Автор: Гость