Привет!! Помогите пожалуйста! Надо объяснить значение пословиц: 1.У семи нянек, дитя без глаза. 2.Воспитывать ребенка надо, пока он, поперек лавки лежит. 3. Наказуй детей в юности, и они успокоят тебя в старости. Бзззз, ...

Обществознание
Привет!! Помогите пожалуйста! Надо объяснить значение пословиц: 1.У семи нянек, дитя без глаза. 2.Воспитывать ребенка надо, пока он, поперек лавки лежит. 3. Наказуй детей в юности, и они успокоят тебя в старости. Бзззз, очень надеюсь на вашу помощь!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Нужно воспитывать ребенка самой. 2)Надо воспитывать ребенка пока он еще маленький. 3)Нельзя баловать своих детей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На координатной прямой числа b и с противоположны. Сравните модули чисел а и с. Нео??ходимо пояснение. Ответ такой:|а|>|с|
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, у меня график какой то не такой (можно с таблицей Пожалуйста)
Ответить
Математика
Ученик прочитал 40 страниц книги, что составляет 1/10 всей книги. Сколько страниц в к??иге?
Ответить
Химия
Вычислите массу оксида полученного при взаимодействии 4г кальция и 4 г кислород
Ответить
Литература
Комедия "РЕВИЗОР" Н.В.Гоголь Расскажите о городничем: -его обязанности. Как он их исполняет? -взаимоотношения его с жителями -чем ему грози...
Ответить