Привет!! Помогите пожалуйста! Надо объяснить значение пословиц: 1.У семи нянек, дитя без глаза. 2.Воспитывать ребенка надо, пока он, поперек лавки лежит. 3. Наказуй детей в юности, и они успокоят тебя в старости. Бзззз, ...
Обществознание
Привет!! Помогите пожалуйста! Надо объяснить значение пословиц: 1.У семи нянек, дитя без глаза. 2.Воспитывать ребенка надо, пока он, поперек лавки лежит. 3. Наказуй детей в юности, и они успокоят тебя в старости. Бзззз, очень надеюсь на вашу помощь!
Ответ(ы):
Гость:
1)Нужно воспитывать ребенка самой. 2)Надо воспитывать ребенка пока он еще маленький. 3)Нельзя баловать своих детей.
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