Самолёт находился в пути 3 ч 15 мин. Сколько минут длился полёт?
Математика
Самолёт находился в пути 3 ч 15 мин. Сколько минут длился полёт?
Ответ(ы):
Гость:
195 минут проедет пролетит сам лет
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