МАТЕМАТИКА Помогите пож даю 75 баллов. Сначала объясни,в каком из уравнений пары значение х будет больше,а потом проверь вычислением) х+120=40х5 х+20=40х5 Кто поможет, помогу с домашкой в русском языке и в математике*
Математика
МАТЕМАТИКА Помогите пож даю 75 баллов. Сначала объясни,в каком из уравнений пары значение х будет больше,а потом проверь вычислением) х+120=40х5 х+20=40х5 Кто поможет, помогу с домашкой в русском языке и в математике*
Ответ(ы):
Гость:
В 2 будет больше потому что 120 больше 20 ( а если вычитать больше останется меньше) х+120=800 х=200-120 х= 80 х+20=800 х=200-20 х=180
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