На велосипеде. На воздушном шарике. На хромой собаке. Волки на кобыле. Львы в а??томобиле. Зайчики в трамвайчике. Жаба на метле. Над существительными с пропущенными безударными окончаниями указать склонение, число и паде...

Русский язык

На велосипеде. На воздушном шарике. На хромой собаке. Волки на кобыле. Львы в а??томобиле. Зайчики в трамвайчике. Жаба на метле. Над существительными с пропущенными безударными окончаниями указать склонение, число и падеж. 3 класс

Автор: Гость