На велосипеде. На воздушном шарике. На хромой собаке. Волки на кобыле. Львы в а??томобиле. Зайчики в трамвайчике. Жаба на метле. Над существительными с пропущенными безударными окончаниями указать склонение, число и паде...

Русский язык
На велосипеде. На воздушном шарике. На хромой собаке. Волки на кобыле. Львы в а??томобиле. Зайчики в трамвайчике. Жаба на метле. Над существительными с пропущенными безударными окончаниями указать склонение, число и падеж. 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На воздушном шарике. 2 скл ед.ч. предложный падеж На хромой собаке.1 скл ед ч. в предложном падеже Волки на кобыле.1 скл ед ч. в предложном падеже Львы в автомобиле. 2 скл ед.ч. предложный падеж Зайчики в трамвайчике. 2 скл ед.ч. предложный падеж Жаба на метле.1 скл ед ч. в предложном падеже
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