8. Аффикс, находящийся в составе простой основы после корня и служащий для образов??ния новых слов: А. окончание; Б. суффикс; В. постфикс; Г. приставка
Русский язык
8. Аффикс, находящийся в составе простой основы после корня и служащий для образов??ния новых слов: А. окончание; Б. суффикс; В. постфикс; Г. приставка
Ответ(ы):
Гость:
Б- суффикс ....... .......
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