8. Аффикс, находящийся в составе простой основы после корня и служащий для образов??ния новых слов: А. окончание; Б. суффикс; В. постфикс; Г. приставка

Русский язык

8. Аффикс, находящийся в составе простой основы после корня и служащий для образов??ния новых слов: А. окончание; Б. суффикс; В. постфикс; Г. приставка

Автор: Гость