Синтактический разбор предложения: Метелица привязал свою лошадь, взобрался на угол сруба + лексический слова: сруб

Русский язык
Синтактический разбор предложения: Метелица привязал свою лошадь, взобрался на угол сруба + лексический слова: сруб
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Повеств, невоскл, простое , распространенное, осложнено однородными сказуемыми
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