Слова о зиме разных частей речи в начальной формы

Русский язык
Слова о зиме разных частей речи в начальной формы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Снег,Снежинка,Сосулька,Сугробы,Снеговик,Бабочка,Снежная Баба.
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