Помогите сделать упр 789 :((((

Математика
Помогите сделать упр 789 :((((
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Под буквой а ответ 1057754, а под буквой б ответ 328690..... вроде так)
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