Шалаш, сапог, водосток, гараж, медведь, горб, сноп, посев, куст, шкаф, фотограф -где н??ходятся буквы, требующие проверки, какие слова являются проверочными?

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Шалаш, сапог, водосток, гараж, медведь, горб, сноп, посев, куст, шкаф, фотограф -где н??ходятся буквы, требующие проверки, какие слова являются проверочными?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Водосток - проверочное слово : водОй  Гараж - проверочное слово :  гараЖи  Медведь - пров. слово : медвеДи Горб - пров. слово : горБы , горБатый  Фотограф - пров. слово : фОто
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