Краткая запись ЗАДАЧИ по математике с действием на умножение. Например задача.Р??бята слепили 15 снежных комов и сделали из них 5 одинаковых снеговиков. Из скольких комов сделан каждый снеговик? Краткая запись в овале. Ничег...
Математика
Краткая запись ЗАДАЧИ по математике с действием на умножение. Например задача.Р??бята слепили 15 снежных комов и сделали из них 5 одинаковых снеговиков. Из скольких комов сделан каждый снеговик? Краткая запись в овале. Ничего непонятно ни мне, ни ребенку
Ответ(ы):
Гость:
15/5=3 (к.) сделан каждый снеговик
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