Краткая запись ЗАДАЧИ по математике с действием на умножение. Например задача.Р??бята слепили 15 снежных комов и сделали из них 5 одинаковых снеговиков. Из скольких комов сделан каждый снеговик? Краткая запись в овале. Ничег...

Математика

Краткая запись ЗАДАЧИ по математике с действием на умножение. Например задача.Р??бята слепили 15 снежных комов и сделали из них 5 одинаковых снеговиков. Из скольких комов сделан каждый снеговик? Краткая запись в овале. Ничего непонятно ни мне, ни ребенку

Автор: Гость