Составте 6 предложений с деепричастиями и причастиями. Помогите пожалуйста)

Русский язык
Составте 6 предложений с деепричастиями и причастиями. Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Причастия: 1)Высокое, поблескивающее звездами небо казалось выше .(небо какое? поблескивающее) 2) Река отделяла село от города, раскинувшегося на другом берегу. (города какого? раскинувшегося 3) Не прекращающийся в течение дня дождь. 4) Пахла скошенная трава. 5)Мы любовались поднимавшимся солнцем
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