Благодаря чему Левитан добился успеха?
Обществознание
Благодаря чему Левитан добился успеха?
Ответ(ы):
Гость:
Как вспоминал сам художник, с каждым годом, с каждым новым местом, жизнь становилась все тяжелее. Пытаясь исправить бедственное положение семьи, отец занимался самообразованием и в остававшееся от работы время изучал французский и немецкий языки. В таких условиях, на переподготовку ушли годы кропотливого труда. У Левитана была прирожденная способность к рисованию. Когда подошел возраст, Исаак Левитан и сам поступил учебное заведение. В заведении он был объектом массовых насмешек. После смерти матери в 1875 ему казалось, что жить стало невозможно,но не смотря на все трудности Левитан все таки добился успеха в жизне его картины представленные на московских выставках, очень быстро были раскуплены. Две картины, в их числе - «Сакля в Алупке» , приобрёл для своей коллекции Павел Третьяков
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