Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса, окончания? правильный, перезвон, погрузчик, надрежут

Русский язык
Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса, окончания? правильный, перезвон, погрузчик, надрежут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погрузчик По-приставка груз-корень чик-суффикс окончание нулевое
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